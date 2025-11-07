Informații privind prețul pentru USDai (USDAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Minim 24 h $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Maxim 24 h $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Maxim dintotdeauna $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Cel mai mic preț $ 0.769779$ 0.769779 $ 0.769779 Modificare de preț (1 oră) +0.06% Modificare de preț (1 zi) -0.10% Modificare de preț (7 zile) -0.55% Modificare de preț (7 zile) -0.55%

Prețul în timp real pentru USDai (USDAI) este $1.004. În ultimele 24 de ore, tokenul USDAI a fost tranzacționat între un minim de $ 1.003 și un maxim de $ 1.008, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USDAI este $ 1.19, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.769779.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USDAI s-a modificat cu +0.06% în decursul ultimei ore, cu -0.10% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.55% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața USDai (USDAI)

Capitalizare de piață $ 580.88M$ 580.88M $ 580.88M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 580.88M$ 580.88M $ 580.88M Ofertă află în circulație 578.64M 578.64M 578.64M Ofertă totală 578,640,734.3272834 578,640,734.3272834 578,640,734.3272834

Capitalizarea de piață actuală pentru USDai este $ 580.88M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USDAI este 578.64M, cu o ofertă totală de 578640734.3272834. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 580.88M.