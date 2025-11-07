Informații privind prețul pentru US Nerite Dollar (USND) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.931106 $ 0.931106 $ 0.931106 Minim 24 h $ 0.986855 $ 0.986855 $ 0.986855 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.931106$ 0.931106 $ 0.931106 Maxim 24 h $ 0.986855$ 0.986855 $ 0.986855 Maxim dintotdeauna $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 Cel mai mic preț $ 0.931106$ 0.931106 $ 0.931106 Modificare de preț (1 oră) +0.24% Modificare de preț (1 zi) +0.15% Modificare de preț (7 zile) +2.46% Modificare de preț (7 zile) +2.46%

Prețul în timp real pentru US Nerite Dollar (USND) este $0.984119. În ultimele 24 de ore, tokenul USND a fost tranzacționat între un minim de $ 0.931106 și un maxim de $ 0.986855, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USND este $ 1.61, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.931106.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USND s-a modificat cu +0.24% în decursul ultimei ore, cu +0.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +2.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața US Nerite Dollar (USND)

Capitalizare de piață $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Ofertă află în circulație 2.21M 2.21M 2.21M Ofertă totală 2,211,895.74695115 2,211,895.74695115 2,211,895.74695115

Capitalizarea de piață actuală pentru US Nerite Dollar este $ 2.18M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USND este 2.21M, cu o ofertă totală de 2211895.74695115. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.18M.