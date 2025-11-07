Informații privind prețul pentru Uranus DEX (URA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0.00144304 $ 0.00144304 $ 0.00144304 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0.00144304$ 0.00144304 $ 0.00144304 Maxim dintotdeauna $ 0.00970236$ 0.00970236 $ 0.00970236 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.94% Modificare de preț (1 zi) -6.32% Modificare de preț (7 zile) -35.90% Modificare de preț (7 zile) -35.90%

Prețul în timp real pentru Uranus DEX (URA) este $0.00108073. În ultimele 24 de ore, tokenul URA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00144304, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru URA este $ 0.00970236, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, URA s-a modificat cu +0.94% în decursul ultimei ore, cu -6.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -35.90% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Uranus DEX (URA)

Capitalizare de piață $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Ofertă află în circulație 999.91M 999.91M 999.91M Ofertă totală 999,906,230.436889 999,906,230.436889 999,906,230.436889

Capitalizarea de piață actuală pentru Uranus DEX este $ 1.08M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru URA este 999.91M, cu o ofertă totală de 999906230.436889. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.08M.