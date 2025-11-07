BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Uranus DEX astăzi este 0.00108073 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru URA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru URA pe MEXC acum.

Mai multe despre URA

Informații de preț pentru URA

Ce este URA

Pagina oficială pentru URA

Tokenomie pentru URA

Prognoza prețurilor pentru URA

Logo Uranus DEX

Preț Uranus DEX (URA)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 URA în USD:

$0.00108073
-6.30%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
Uranus DEX (URA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:27:11 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Uranus DEX (URA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
Minim 24 h
$ 0.00144304
Maxim 24 h

$ 0
$ 0.00144304
$ 0.00970236
$ 0
+0.94%

-6.32%

-35.90%

-35.90%

Prețul în timp real pentru Uranus DEX (URA) este $0.00108073. În ultimele 24 de ore, tokenul URA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0.00144304, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru URA este $ 0.00970236, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, URA s-a modificat cu +0.94% în decursul ultimei ore, cu -6.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -35.90% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Uranus DEX (URA)

$ 1.08M
--
$ 1.08M
999.91M
999,906,230.436889
Capitalizarea de piață actuală pentru Uranus DEX este $ 1.08M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru URA este 999.91M, cu o ofertă totală de 999906230.436889. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.08M.

Istoric de preț pentru Uranus DEX (URA) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Uranus DEX la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Uranus DEX la USD a fost $ -0.0008336188.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Uranus DEX la USD a fost $ +0.0002651485.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Uranus DEX la USD a fost $ +0.0004256740145975393.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0-6.32%
30 de zile$ -0.0008336188-77.13%
60 de zile$ +0.0002651485+24.53%
90 de zile$ +0.0004256740145975393+64.98%

Ce este Uranus DEX (URA)

Uranus DEX is an innovative decentralized exchange (DEX) built on the Solana blockchain, designed as a permissionless, player-versus-player (PvP) prediction market platform. Unlike traditional DEXs that rely on automated market makers (AMMs) or liquidity pools, Uranus DEX offers a unique model where users can make long or short predictions on the price movements of any Solana-based token, including real-world assets (RWAs). This community-driven platform enables traders to engage directly from their crypto wallets, creating a transparent and accessible trading experience.

Built on Solana’s high-throughput, low-cost blockchain, Uranus DEX delivers fast transactions with minimal fees, appealing to both novice and seasoned traders. Its permissionless design allows users to speculate on any listed Solana token without restrictions, fostering a competitive PvP environment for price predictions. This flexibility empowers users to engage in dynamic trading battles, making it a standout in the decentralized finance (DeFi) space.

The native token, $URA, is integral to the ecosystem, supporting staking, governance, and community rewards. Trading fees are used to buy and vault $URA tokens, which are then allocated to liquidity events, ensuring platform sustainability and incentivizing participation. Uranus DEX enhances user accessibility by integrating with social platforms like X, allowing seamless trading through intuitive interfaces, broadening its appeal and engagement.

The platform has gained traction in the crypto community, notably through its participation in the Bonk Hackathon and milestones like reaching 1,000 followers on X. Positioned as a first mover in PvP prediction markets, Uranus DEX aims to democratize DeFi with a scalable, user-centric approach. Its smart contracts are verifiable on Solana’s blockchain explorer, ensuring transparency and security for users.

As with any DeFi platform, users should exercise caution, verify contract addresses, and be aware of risks such as price slippage and market volatility. For more details, visit uranus.today to explore the platform’s features, tokenomics, and community initiatives. Uranus DEX redefines decentralized trading by combining Solana’s technical efficiency with a bold vision for accessible, community-driven prediction markets.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă Uranus DEX (URA)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru Uranus DEX (USD)

Ce valoare va avea Uranus DEX (URA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Uranus DEX (URA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Uranus DEX.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Uranus DEX!

URA în monede locale

Tokenomie pentru Uranus DEX (URA)

Înțelegerea tokenomică a Uranus DEX (URA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru URA!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre Uranus DEX (URA)

Cât valorează Uranus DEX (URA) astăzi?
Prețul pe viu pentru URA în USD este 0.00108073 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru URA în USD?
Prețul actual pentru URA la USD este $ 0.00108073. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Uranus DEX?
Capitalizarea de piață pentru URA este $ 1.08M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru URA?
Ofertă aflată în circulație pentru URA este 999.91M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru URA?
URA a obținut un preț ATH de 0.00970236 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru URA?
URA a avut un preț ATL de 0 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru URA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru URA este -- USD.
Va crește URA în acest an?
URA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru URA pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:27:11 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

