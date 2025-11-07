Informații privind prețul pentru UPVEMBER (UPVEMBER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -14.56% Modificare de preț (1 zi) -31.34% Modificare de preț (7 zile) -79.67% Modificare de preț (7 zile) -79.67%

Prețul în timp real pentru UPVEMBER (UPVEMBER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul UPVEMBER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UPVEMBER este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UPVEMBER s-a modificat cu -14.56% în decursul ultimei ore, cu -31.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -79.67% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UPVEMBER (UPVEMBER)

Capitalizare de piață $ 26.90K$ 26.90K $ 26.90K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 26.90K$ 26.90K $ 26.90K Ofertă află în circulație 997.50M 997.50M 997.50M Ofertă totală 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru UPVEMBER este $ 26.90K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UPVEMBER este 997.50M, cu o ofertă totală de 997500000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 26.90K.