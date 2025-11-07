Informații privind prețul pentru UpTop (UPTOP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0030519 $ 0.0030519 $ 0.0030519 Minim 24 h $ 0.00311225 $ 0.00311225 $ 0.00311225 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0030519$ 0.0030519 $ 0.0030519 Maxim 24 h $ 0.00311225$ 0.00311225 $ 0.00311225 Maxim dintotdeauna $ 0.04540951$ 0.04540951 $ 0.04540951 Cel mai mic preț $ 0.00269655$ 0.00269655 $ 0.00269655 Modificare de preț (1 oră) -0.15% Modificare de preț (1 zi) -1.27% Modificare de preț (7 zile) -17.11% Modificare de preț (7 zile) -17.11%

Prețul în timp real pentru UpTop (UPTOP) este $0.00306115. În ultimele 24 de ore, tokenul UPTOP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0030519 și un maxim de $ 0.00311225, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UPTOP este $ 0.04540951, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00269655.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UPTOP s-a modificat cu -0.15% în decursul ultimei ore, cu -1.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.11% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UpTop (UPTOP)

Capitalizare de piață $ 640.64K$ 640.64K $ 640.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Ofertă află în circulație 210.00M 210.00M 210.00M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru UpTop este $ 640.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UPTOP este 210.00M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.05M.