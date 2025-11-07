Informații privind prețul pentru UPTOBER (UPTOBER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00416857$ 0.00416857 $ 0.00416857 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.85% Modificare de preț (1 zi) +11.83% Modificare de preț (7 zile) -32.23% Modificare de preț (7 zile) -32.23%

Prețul în timp real pentru UPTOBER (UPTOBER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul UPTOBER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UPTOBER este $ 0.00416857, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UPTOBER s-a modificat cu +0.85% în decursul ultimei ore, cu +11.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -32.23% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UPTOBER (UPTOBER)

Capitalizare de piață $ 64.18K$ 64.18K $ 64.18K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 64.18K$ 64.18K $ 64.18K Ofertă află în circulație 903.43M 903.43M 903.43M Ofertă totală 903,427,332.849749 903,427,332.849749 903,427,332.849749

Capitalizarea de piață actuală pentru UPTOBER este $ 64.18K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UPTOBER este 903.43M, cu o ofertă totală de 903427332.849749. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 64.18K.