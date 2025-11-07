Informații privind prețul pentru Unit Solana (USOL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 154.12 $ 154.12 $ 154.12 Minim 24 h $ 163.65 $ 163.65 $ 163.65 Maxim 24 h Minim 24 h $ 154.12$ 154.12 $ 154.12 Maxim 24 h $ 163.65$ 163.65 $ 163.65 Maxim dintotdeauna $ 253.02$ 253.02 $ 253.02 Cel mai mic preț $ 143.23$ 143.23 $ 143.23 Modificare de preț (1 oră) +0.85% Modificare de preț (1 zi) -3.34% Modificare de preț (7 zile) -15.24% Modificare de preț (7 zile) -15.24%

Prețul în timp real pentru Unit Solana (USOL) este $156.67. În ultimele 24 de ore, tokenul USOL a fost tranzacționat între un minim de $ 154.12 și un maxim de $ 163.65, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru USOL este $ 253.02, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 143.23.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, USOL s-a modificat cu +0.85% în decursul ultimei ore, cu -3.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Unit Solana (USOL)

Capitalizare de piață $ 21.85M$ 21.85M $ 21.85M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 78.38B$ 78.38B $ 78.38B Ofertă află în circulație 139.36K 139.36K 139.36K Ofertă totală 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Unit Solana este $ 21.85M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru USOL este 139.36K, cu o ofertă totală de 500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 78.38B.