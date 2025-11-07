Informații privind prețul pentru Unit Plasma (UXPL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.25247 Maxim 24 h $ 0.327066 Maxim dintotdeauna $ 1.57 Cel mai mic preț $ 0.228128 Modificare de preț (1 oră) +0.24% Modificare de preț (1 zi) -18.27% Modificare de preț (7 zile) -11.13%

Prețul în timp real pentru Unit Plasma (UXPL) este $0.259421. În ultimele 24 de ore, tokenul UXPL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.25247 și un maxim de $ 0.327066, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UXPL este $ 1.57, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.228128.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UXPL s-a modificat cu +0.24% în decursul ultimei ore, cu -18.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Unit Plasma (UXPL)

Capitalizare de piață $ 93.99M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.61B Ofertă află în circulație 360.06M Ofertă totală 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Unit Plasma este $ 93.99M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UXPL este 360.06M, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.61B.