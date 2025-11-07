Informații privind prețul pentru Unicorn Meat (W🍖) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00787664 $ 0.00787664 $ 0.00787664 Minim 24 h $ 0.00920492 $ 0.00920492 $ 0.00920492 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00787664$ 0.00787664 $ 0.00787664 Maxim 24 h $ 0.00920492$ 0.00920492 $ 0.00920492 Maxim dintotdeauna $ 0.01772418$ 0.01772418 $ 0.01772418 Cel mai mic preț $ 0.00259296$ 0.00259296 $ 0.00259296 Modificare de preț (1 oră) -1.82% Modificare de preț (1 zi) -4.03% Modificare de preț (7 zile) -18.97% Modificare de preț (7 zile) -18.97%

Prețul în timp real pentru Unicorn Meat (W🍖) este $0.00786294. În ultimele 24 de ore, tokenul W🍖 a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00787664 și un maxim de $ 0.00920492, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru W🍖 este $ 0.01772418, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00259296.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, W🍖 s-a modificat cu -1.82% în decursul ultimei ore, cu -4.03% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -18.97% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Unicorn Meat (W🍖)

Capitalizare de piață $ 786.22K$ 786.22K $ 786.22K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 786.22K$ 786.22K $ 786.22K Ofertă află în circulație 99.99M 99.99M 99.99M Ofertă totală 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

Capitalizarea de piață actuală pentru Unicorn Meat este $ 786.22K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru W🍖 este 99.99M, cu o ofertă totală de 99990775.43. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 786.22K.