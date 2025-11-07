Informații privind prețul pentru Umi (UMI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.065007$ 0.065007 $ 0.065007 Cel mai mic preț $ 0.00021352$ 0.00021352 $ 0.00021352 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) -10.65% Modificare de preț (7 zile) -10.65%

Prețul în timp real pentru Umi (UMI) este $0.00021802. În ultimele 24 de ore, tokenul UMI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UMI este $ 0.065007, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00021352.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UMI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Umi (UMI)

Capitalizare de piață $ 12.50K$ 12.50K $ 12.50K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 21.80K$ 21.80K $ 21.80K Ofertă află în circulație 57.32M 57.32M 57.32M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Umi este $ 12.50K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UMI este 57.32M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 21.80K.