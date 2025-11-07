Informații privind prețul pentru Umbrella Network (UMB) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00012703 $ 0.00012703 $ 0.00012703 Minim 24 h $ 0.00023211 $ 0.00023211 $ 0.00023211 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00012703$ 0.00012703 $ 0.00012703 Maxim 24 h $ 0.00023211$ 0.00023211 $ 0.00023211 Maxim dintotdeauna $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Cel mai mic preț $ 0.00012703$ 0.00012703 $ 0.00012703 Modificare de preț (1 oră) +1.44% Modificare de preț (1 zi) -3.07% Modificare de preț (7 zile) -9.34% Modificare de preț (7 zile) -9.34%

Prețul în timp real pentru Umbrella Network (UMB) este $0.00013232. În ultimele 24 de ore, tokenul UMB a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00012703 și un maxim de $ 0.00023211, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UMB este $ 2.62, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00012703.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UMB s-a modificat cu +1.44% în decursul ultimei ore, cu -3.07% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Umbrella Network (UMB)

Capitalizare de piață $ 56.68K$ 56.68K $ 56.68K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 59.12K$ 59.12K $ 59.12K Ofertă află în circulație 429.02M 429.02M 429.02M Ofertă totală 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

Capitalizarea de piață actuală pentru Umbrella Network este $ 56.68K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UMB este 429.02M, cu o ofertă totală de 447532308.6155464. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 59.12K.