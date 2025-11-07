Informații privind prețul pentru UGGO (UGGO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001934 $ 0.00001934 $ 0.00001934 Minim 24 h $ 0.00002072 $ 0.00002072 $ 0.00002072 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001934$ 0.00001934 $ 0.00001934 Maxim 24 h $ 0.00002072$ 0.00002072 $ 0.00002072 Maxim dintotdeauna $ 0.00020215$ 0.00020215 $ 0.00020215 Cel mai mic preț $ 0.00000349$ 0.00000349 $ 0.00000349 Modificare de preț (1 oră) -0.34% Modificare de preț (1 zi) -5.45% Modificare de preț (7 zile) +0.22% Modificare de preț (7 zile) +0.22%

Prețul în timp real pentru UGGO (UGGO) este $0.00001959. În ultimele 24 de ore, tokenul UGGO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001934 și un maxim de $ 0.00002072, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UGGO este $ 0.00020215, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000349.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UGGO s-a modificat cu -0.34% în decursul ultimei ore, cu -5.45% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.22% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UGGO (UGGO)

Capitalizare de piață $ 19.59K$ 19.59K $ 19.59K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 19.59K$ 19.59K $ 19.59K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru UGGO este $ 19.59K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UGGO este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 19.59K.