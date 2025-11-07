Informații privind prețul pentru UFO Token (UFO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +2.39% Modificare de preț (1 zi) -3.34% Modificare de preț (7 zile) -10.93% Modificare de preț (7 zile) -10.93%

Prețul în timp real pentru UFO Token (UFO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul UFO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru UFO este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, UFO s-a modificat cu +2.39% în decursul ultimei ore, cu -3.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UFO Token (UFO)

Capitalizare de piață $ 12.64M$ 12.64M $ 12.64M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 12.64M$ 12.64M $ 12.64M Ofertă află în circulație 913.70B 913.70B 913.70B Ofertă totală 913,696,912,170.68 913,696,912,170.68 913,696,912,170.68

Capitalizarea de piață actuală pentru UFO Token este $ 12.64M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru UFO este 913.70B, cu o ofertă totală de 913696912170.68. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 12.64M.