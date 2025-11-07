Informații privind prețul pentru Tuff (TUFF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00226927$ 0.00226927 $ 0.00226927 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) 0.00% Modificare de preț (1 zi) -2.32% Modificare de preț (7 zile) -19.74% Modificare de preț (7 zile) -19.74%

Prețul în timp real pentru Tuff (TUFF) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TUFF a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TUFF este $ 0.00226927, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TUFF s-a modificat cu 0.00% în decursul ultimei ore, cu -2.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tuff (TUFF)

Capitalizare de piață $ 28.52K$ 28.52K $ 28.52K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 28.52K$ 28.52K $ 28.52K Ofertă află în circulație 999.96M 999.96M 999.96M Ofertă totală 999,964,159.954774 999,964,159.954774 999,964,159.954774

Capitalizarea de piață actuală pentru Tuff este $ 28.52K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TUFF este 999.96M, cu o ofertă totală de 999964159.954774. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 28.52K.