Informații privind prețul pentru TTAJ (TTAJ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00267356 $ 0.00267356 $ 0.00267356 Minim 24 h $ 0.00286383 $ 0.00286383 $ 0.00286383 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00267356$ 0.00267356 $ 0.00267356 Maxim 24 h $ 0.00286383$ 0.00286383 $ 0.00286383 Maxim dintotdeauna $ 0.00996565$ 0.00996565 $ 0.00996565 Cel mai mic preț $ 0.00217406$ 0.00217406 $ 0.00217406 Modificare de preț (1 oră) -0.45% Modificare de preț (1 zi) +0.48% Modificare de preț (7 zile) -35.91% Modificare de preț (7 zile) -35.91%

Prețul în timp real pentru TTAJ (TTAJ) este $0.00272396. În ultimele 24 de ore, tokenul TTAJ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00267356 și un maxim de $ 0.00286383, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TTAJ este $ 0.00996565, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00217406.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TTAJ s-a modificat cu -0.45% în decursul ultimei ore, cu +0.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -35.91% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TTAJ (TTAJ)

Capitalizare de piață $ 302.36K$ 302.36K $ 302.36K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 302.36K$ 302.36K $ 302.36K Ofertă află în circulație 111.00M 111.00M 111.00M Ofertă totală 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru TTAJ este $ 302.36K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TTAJ este 111.00M, cu o ofertă totală de 111000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 302.36K.