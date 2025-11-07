Informații privind prețul pentru TruthAiSwarm (TRUTHAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -2.70% Modificare de preț (7 zile) -38.45% Modificare de preț (7 zile) -38.45%

Prețul în timp real pentru TruthAiSwarm (TRUTHAI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TRUTHAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRUTHAI este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRUTHAI s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -2.70% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -38.45% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Capitalizare de piață $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K Ofertă află în circulație 979.30M 979.30M 979.30M Ofertă totală 979,295,914.712274 979,295,914.712274 979,295,914.712274

Capitalizarea de piață actuală pentru TruthAiSwarm este $ 40.04K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TRUTHAI este 979.30M, cu o ofertă totală de 979295914.712274. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 40.04K.