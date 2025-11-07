Informații privind prețul pentru TROLLGE (TROLLGE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00001022 $ 0.00001022 $ 0.00001022 Minim 24 h $ 0.00001099 $ 0.00001099 $ 0.00001099 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00001022$ 0.00001022 $ 0.00001022 Maxim 24 h $ 0.00001099$ 0.00001099 $ 0.00001099 Maxim dintotdeauna $ 0.00401639$ 0.00401639 $ 0.00401639 Cel mai mic preț $ 0.00001001$ 0.00001001 $ 0.00001001 Modificare de preț (1 oră) +0.03% Modificare de preț (1 zi) -5.18% Modificare de preț (7 zile) -16.30% Modificare de preț (7 zile) -16.30%

Prețul în timp real pentru TROLLGE (TROLLGE) este $0.00001035. În ultimele 24 de ore, tokenul TROLLGE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001022 și un maxim de $ 0.00001099, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TROLLGE este $ 0.00401639, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00001001.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TROLLGE s-a modificat cu +0.03% în decursul ultimei ore, cu -5.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.30% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TROLLGE (TROLLGE)

Capitalizare de piață $ 10.35K$ 10.35K $ 10.35K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 10.35K$ 10.35K $ 10.35K Ofertă află în circulație 999.56M 999.56M 999.56M Ofertă totală 999,559,606.010584 999,559,606.010584 999,559,606.010584

Capitalizarea de piață actuală pentru TROLLGE este $ 10.35K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TROLLGE este 999.56M, cu o ofertă totală de 999559606.010584. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.35K.