Informații privind prețul pentru Troll Dog (TOBY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +1.46% Modificare de preț (7 zile) +1.46%

Prețul în timp real pentru Troll Dog (TOBY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TOBY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TOBY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TOBY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Troll Dog (TOBY)

Capitalizare de piață $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 9.09K$ 9.09K $ 9.09K Ofertă află în circulație 996.77M 996.77M 996.77M Ofertă totală 996,770,583.506765 996,770,583.506765 996,770,583.506765

Capitalizarea de piață actuală pentru Troll Dog este $ 9.09K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TOBY este 996.77M, cu o ofertă totală de 996770583.506765. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 9.09K.