Informații privind prețul pentru TriviAgent by Virtuals (TRIVI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00483987$ 0.00483987 $ 0.00483987 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.89% Modificare de preț (1 zi) -16.76% Modificare de preț (7 zile) -34.00% Modificare de preț (7 zile) -34.00%

Prețul în timp real pentru TriviAgent by Virtuals (TRIVI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TRIVI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRIVI este $ 0.00483987, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRIVI s-a modificat cu -0.89% în decursul ultimei ore, cu -16.76% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Capitalizare de piață $ 177.64K$ 177.64K $ 177.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 350.23K$ 350.23K $ 350.23K Ofertă află în circulație 507.21M 507.21M 507.21M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru TriviAgent by Virtuals este $ 177.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TRIVI este 507.21M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 350.23K.