Prețul în timp real pentru trillions Strategy astăzi este 0.00001081 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru TSTR în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru TSTR pe MEXC acum.

Mai multe despre TSTR

Informații de preț pentru TSTR

Ce este TSTR

Pagina oficială pentru TSTR

Tokenomie pentru TSTR

Prognoza prețurilor pentru TSTR

Logo trillions Strategy

Preț trillions Strategy (TSTR)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 TSTR în USD:

0.00%1D
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații.
USD
trillions Strategy (TSTR) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 06:34:24 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru trillions Strategy (TSTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
Minim 24 h
Maxim 24 h

0.00%

0.00%

Prețul în timp real pentru trillions Strategy (TSTR) este $0.00001081. În ultimele 24 de ore, tokenul TSTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TSTR este $ 0.0001306, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000603.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TSTR s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața trillions Strategy (TSTR)

Capitalizarea de piață actuală pentru trillions Strategy este $ 10.81K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TSTR este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 10.81K.

Istoric de preț pentru trillions Strategy (TSTR) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru trillions Strategy la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru trillions Strategy la USD a fost $ 0.0000000000.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru trillions Strategy la USD a fost $ 0.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru trillions Strategy la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0--
30 de zile$ 0.00000000000.00%
60 de zile$ 0--
90 de zile$ 0--

Ce este trillions Strategy (TSTR)

PlasmaStrategy is an automated protocol on the Plasma chain, accessing potential tokens to generate yield and burning the token supply, forever. How Protocol works:

  • Token transaction fees in the protocol are accumulated in the Treasury
  • Convert treasury into automatic positions on potential tokens
  • Each position has a take profit threshold of +15%. Anyone can close the position and receive a reward
  • All closed position value will be allocated to Buyback and Burn of protocol tokens Investment strategy: Focus on deep liquidity and promised tokens with a high chance of benefiting. On-chain Transparency: Treasury, positions, and P&L are shown in real time DAO Control: The community proposes and votes on new potential tokens in Plasma Network that fit the protocol strategy

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă trillions Strategy (TSTR)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru trillions Strategy (USD)

Ce valoare va avea trillions Strategy (TSTR) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale trillions Strategy (TSTR) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru trillions Strategy.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru trillions Strategy!

TSTR în monede locale

Tokenomie pentru trillions Strategy (TSTR)

Înțelegerea tokenomică a trillions Strategy (TSTR) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru TSTR!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre trillions Strategy (TSTR)

Cât valorează trillions Strategy (TSTR) astăzi?
Prețul pe viu pentru TSTR în USD este 0.00001081 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru TSTR în USD?
Prețul actual pentru TSTR la USD este $ 0.00001081. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru trillions Strategy?
Capitalizarea de piață pentru TSTR este $ 10.81K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru TSTR?
Ofertă aflată în circulație pentru TSTR este 1.00B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru TSTR?
TSTR a obținut un preț ATH de 0.0001306 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru TSTR?
TSTR a avut un preț ATL de 0.00000603 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru TSTR?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru TSTR este -- USD.
Va crește TSTR în acest an?
TSTR ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru TSTR pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 06:34:24 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru trillions Strategy (TSTR)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

