Informații privind prețul pentru TriasLab (TRIAS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.699871 $ 0.699871 $ 0.699871 Minim 24 h $ 0.837051 $ 0.837051 $ 0.837051 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.699871$ 0.699871 $ 0.699871 Maxim 24 h $ 0.837051$ 0.837051 $ 0.837051 Maxim dintotdeauna $ 31.7$ 31.7 $ 31.7 Cel mai mic preț $ 0.503927$ 0.503927 $ 0.503927 Modificare de preț (1 oră) -4.43% Modificare de preț (1 zi) +1.73% Modificare de preț (7 zile) +41.74% Modificare de preț (7 zile) +41.74%

Prețul în timp real pentru TriasLab (TRIAS) este $0.714297. În ultimele 24 de ore, tokenul TRIAS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.699871 și un maxim de $ 0.837051, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRIAS este $ 31.7, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.503927.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRIAS s-a modificat cu -4.43% în decursul ultimei ore, cu +1.73% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +41.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TriasLab (TRIAS)

Capitalizare de piață $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M Ofertă află în circulație 10.00M 10.00M 10.00M Ofertă totală 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru TriasLab este $ 6.98M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TRIAS este 10.00M, cu o ofertă totală de 10000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.98M.