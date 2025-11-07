Informații privind prețul pentru Trench Digger (TRENCH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01674631 $ 0.01674631 $ 0.01674631 Minim 24 h $ 0.02355923 $ 0.02355923 $ 0.02355923 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01674631$ 0.01674631 $ 0.01674631 Maxim 24 h $ 0.02355923$ 0.02355923 $ 0.02355923 Maxim dintotdeauna $ 0.524208$ 0.524208 $ 0.524208 Cel mai mic preț $ 0.01674631$ 0.01674631 $ 0.01674631 Modificare de preț (1 oră) -0.33% Modificare de preț (1 zi) +35.25% Modificare de preț (7 zile) -19.94% Modificare de preț (7 zile) -19.94%

Prețul în timp real pentru Trench Digger (TRENCH) este $0.0234653. În ultimele 24 de ore, tokenul TRENCH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01674631 și un maxim de $ 0.02355923, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRENCH este $ 0.524208, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01674631.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRENCH s-a modificat cu -0.33% în decursul ultimei ore, cu +35.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Trench Digger (TRENCH)

Capitalizare de piață $ 23.47K$ 23.47K $ 23.47K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 23.47K$ 23.47K $ 23.47K Ofertă află în circulație 1.00M 1.00M 1.00M Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Trench Digger este $ 23.47K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TRENCH este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 23.47K.