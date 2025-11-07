Informații privind prețul pentru TreesCoin (TREES) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.00001915 Maxim 24 h $ 0.00002222 Maxim dintotdeauna $ 0.00041468 Cel mai mic preț $ 0.00000428 Modificare de preț (1 oră) -0.41% Modificare de preț (1 zi) -12.74% Modificare de preț (7 zile) +13.27%

Prețul în timp real pentru TreesCoin (TREES) este $0.00001933. În ultimele 24 de ore, tokenul TREES a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00001915 și un maxim de $ 0.00002222, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TREES este $ 0.00041468, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000428.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TREES s-a modificat cu -0.41% în decursul ultimei ore, cu -12.74% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +13.27% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TreesCoin (TREES)

Capitalizare de piață $ 19.31K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 19.31K Ofertă află în circulație 998.99M Ofertă totală 998,994,748.1563767

Capitalizarea de piață actuală pentru TreesCoin este $ 19.31K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TREES este 998.99M, cu o ofertă totală de 998994748.1563767. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 19.31K.