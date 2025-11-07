Informații privind prețul pentru Transfidelity (FIDEL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.32571 $ 0.32571 $ 0.32571 Minim 24 h $ 0.341727 $ 0.341727 $ 0.341727 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.32571$ 0.32571 $ 0.32571 Maxim 24 h $ 0.341727$ 0.341727 $ 0.341727 Maxim dintotdeauna $ 0.8633$ 0.8633 $ 0.8633 Cel mai mic preț $ 0.300764$ 0.300764 $ 0.300764 Modificare de preț (1 oră) -0.55% Modificare de preț (1 zi) -2.39% Modificare de preț (7 zile) -7.32% Modificare de preț (7 zile) -7.32%

Prețul în timp real pentru Transfidelity (FIDEL) este $0.331874. În ultimele 24 de ore, tokenul FIDEL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.32571 și un maxim de $ 0.341727, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru FIDEL este $ 0.8633, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.300764.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, FIDEL s-a modificat cu -0.55% în decursul ultimei ore, cu -2.39% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.32% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Transfidelity (FIDEL)

Capitalizare de piață $ 331.87K$ 331.87K $ 331.87K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 331.87K$ 331.87K $ 331.87K Ofertă află în circulație 1.00M 1.00M 1.00M Ofertă totală 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Transfidelity este $ 331.87K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru FIDEL este 1.00M, cu o ofertă totală de 1000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 331.87K.