Informații privind prețul pentru TRADESMAN (TRADIE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.78% Modificare de preț (1 zi) -14.80% Modificare de preț (7 zile) -11.29% Modificare de preț (7 zile) -11.29%

Prețul în timp real pentru TRADESMAN (TRADIE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TRADIE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRADIE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRADIE s-a modificat cu +0.78% în decursul ultimei ore, cu -14.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TRADESMAN (TRADIE)

Capitalizare de piață $ 181.33K$ 181.33K $ 181.33K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 181.33K$ 181.33K $ 181.33K Ofertă află în circulație 1.10B 1.10B 1.10B Ofertă totală 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

Capitalizarea de piață actuală pentru TRADESMAN este $ 181.33K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TRADIE este 1.10B, cu o ofertă totală de 1095219270.259721. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 181.33K.