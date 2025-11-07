Informații privind prețul pentru Tracer (TRCR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.0055041 Maxim 24 h $ 0.00565181 Maxim dintotdeauna $ 0.00622076 Cel mai mic preț $ 0.00550038 Modificare de preț (1 oră) +0.20% Modificare de preț (1 zi) +0.04% Modificare de preț (7 zile) +0.26%

Prețul în timp real pentru Tracer (TRCR) este $0.00555508. În ultimele 24 de ore, tokenul TRCR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0055041 și un maxim de $ 0.00565181, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRCR este $ 0.00622076, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00550038.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRCR s-a modificat cu +0.20% în decursul ultimei ore, cu +0.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.26% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tracer (TRCR)

Capitalizare de piață $ 4.20M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 69.33M Ofertă află în circulație 757.87M Ofertă totală 12,500,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Tracer este $ 4.20M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TRCR este 757.87M, cu o ofertă totală de 12500000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 69.33M.