Informații privind prețul pentru Touch Grass (TOUCHGRASS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.13% Modificare de preț (1 zi) -2.22% Modificare de preț (7 zile) -9.12% Modificare de preț (7 zile) -9.12%

Prețul în timp real pentru Touch Grass (TOUCHGRASS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TOUCHGRASS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TOUCHGRASS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TOUCHGRASS s-a modificat cu +0.13% în decursul ultimei ore, cu -2.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.12% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Touch Grass (TOUCHGRASS)

Capitalizare de piață $ 98.23K$ 98.23K $ 98.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 98.23K$ 98.23K $ 98.23K Ofertă află în circulație 986.49M 986.49M 986.49M Ofertă totală 986,492,733.435949 986,492,733.435949 986,492,733.435949

Capitalizarea de piață actuală pentru Touch Grass este $ 98.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TOUCHGRASS este 986.49M, cu o ofertă totală de 986492733.435949. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 98.23K.