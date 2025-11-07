Informații privind prețul pentru Totakeke (TOTAKEKE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00283601$ 0.00283601 $ 0.00283601 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.37% Modificare de preț (1 zi) -5.67% Modificare de preț (7 zile) -31.94% Modificare de preț (7 zile) -31.94%

Prețul în timp real pentru Totakeke (TOTAKEKE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TOTAKEKE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TOTAKEKE este $ 0.00283601, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TOTAKEKE s-a modificat cu +0.37% în decursul ultimei ore, cu -5.67% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Totakeke (TOTAKEKE)

Capitalizare de piață $ 41.42K$ 41.42K $ 41.42K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 41.42K$ 41.42K $ 41.42K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Totakeke este $ 41.42K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TOTAKEKE este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 41.42K.