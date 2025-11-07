Informații privind prețul pentru Topless (TOPLESS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0,00265903$ 0,00265903 $ 0,00265903 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0,30% Modificare de preț (1 zi) -4,90% Modificare de preț (7 zile) -14,66% Modificare de preț (7 zile) -14,66%

Prețul în timp real pentru Topless (TOPLESS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TOPLESS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TOPLESS este $ 0,00265903, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TOPLESS s-a modificat cu +0,30% în decursul ultimei ore, cu -4,90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14,66% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Topless (TOPLESS)

Capitalizare de piață $ 32,47K$ 32,47K $ 32,47K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32,47K$ 32,47K $ 32,47K Ofertă află în circulație 998,78M 998,78M 998,78M Ofertă totală 998 784 785,161206 998 784 785,161206 998 784 785,161206

Capitalizarea de piață actuală pentru Topless este $ 32,47K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TOPLESS este 998,78M, cu o ofertă totală de 998784785.161206. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32,47K.