Informații privind prețul pentru TOP HAT (TOPHAT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0017135 $ 0.0017135 $ 0.0017135 Minim 24 h $ 0.00186899 $ 0.00186899 $ 0.00186899 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0017135$ 0.0017135 $ 0.0017135 Maxim 24 h $ 0.00186899$ 0.00186899 $ 0.00186899 Maxim dintotdeauna $ 0.00297249$ 0.00297249 $ 0.00297249 Cel mai mic preț $ 0.00088006$ 0.00088006 $ 0.00088006 Modificare de preț (1 oră) +1.14% Modificare de preț (1 zi) -2.97% Modificare de preț (7 zile) -2.68% Modificare de preț (7 zile) -2.68%

Prețul în timp real pentru TOP HAT (TOPHAT) este $0.00173448. În ultimele 24 de ore, tokenul TOPHAT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0017135 și un maxim de $ 0.00186899, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TOPHAT este $ 0.00297249, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00088006.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TOPHAT s-a modificat cu +1.14% în decursul ultimei ore, cu -2.97% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.68% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TOP HAT (TOPHAT)

Capitalizare de piață $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Ofertă află în circulație 963.09M 963.09M 963.09M Ofertă totală 963,094,445.0 963,094,445.0 963,094,445.0

Capitalizarea de piață actuală pentru TOP HAT este $ 1.67M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TOPHAT este 963.09M, cu o ofertă totală de 963094445.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.67M.