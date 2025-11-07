Informații privind prețul pentru Tonio (TONIO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00566928 $ 0.00566928 $ 0.00566928 Minim 24 h $ 0.00725506 $ 0.00725506 $ 0.00725506 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00566928$ 0.00566928 $ 0.00566928 Maxim 24 h $ 0.00725506$ 0.00725506 $ 0.00725506 Maxim dintotdeauna $ 0.03598027$ 0.03598027 $ 0.03598027 Cel mai mic preț $ 0.00348256$ 0.00348256 $ 0.00348256 Modificare de preț (1 oră) +7.14% Modificare de preț (1 zi) -3.44% Modificare de preț (7 zile) -16.34% Modificare de preț (7 zile) -16.34%

Prețul în timp real pentru Tonio (TONIO) este $0.00660139. În ultimele 24 de ore, tokenul TONIO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00566928 și un maxim de $ 0.00725506, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TONIO este $ 0.03598027, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00348256.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TONIO s-a modificat cu +7.14% în decursul ultimei ore, cu -3.44% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tonio (TONIO)

Capitalizare de piață $ 662.23K$ 662.23K $ 662.23K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 662.23K$ 662.23K $ 662.23K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Tonio este $ 662.23K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TONIO este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 662.23K.