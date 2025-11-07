Informații privind prețul pentru Tokeo (TOKE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00952375 $ 0.00952375 $ 0.00952375 Minim 24 h $ 0.01061093 $ 0.01061093 $ 0.01061093 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00952375$ 0.00952375 $ 0.00952375 Maxim 24 h $ 0.01061093$ 0.01061093 $ 0.01061093 Maxim dintotdeauna $ 0.081304$ 0.081304 $ 0.081304 Cel mai mic preț $ 0.00745933$ 0.00745933 $ 0.00745933 Modificare de preț (1 oră) +0.15% Modificare de preț (1 zi) -9.43% Modificare de preț (7 zile) -22.10% Modificare de preț (7 zile) -22.10%

Prețul în timp real pentru Tokeo (TOKE) este $0.00955675. În ultimele 24 de ore, tokenul TOKE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00952375 și un maxim de $ 0.01061093, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TOKE este $ 0.081304, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00745933.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TOKE s-a modificat cu +0.15% în decursul ultimei ore, cu -9.43% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.10% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tokeo (TOKE)

Capitalizare de piață $ 511.31K$ 511.31K $ 511.31K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 960.56K$ 960.56K $ 960.56K Ofertă află în circulație 53.23M 53.23M 53.23M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Tokeo este $ 511.31K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TOKE este 53.23M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 960.56K.