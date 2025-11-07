Informații privind prețul pentru TokenOS AI (TOS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.55% Modificare de preț (1 zi) -8.68% Modificare de preț (7 zile) -24.60% Modificare de preț (7 zile) -24.60%

Prețul în timp real pentru TokenOS AI (TOS) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TOS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TOS este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TOS s-a modificat cu -1.55% în decursul ultimei ore, cu -8.68% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TokenOS AI (TOS)

Capitalizare de piață $ 230.09K$ 230.09K $ 230.09K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 230.09K$ 230.09K $ 230.09K Ofertă află în circulație 999.83M 999.83M 999.83M Ofertă totală 999,829,037.335709 999,829,037.335709 999,829,037.335709

Capitalizarea de piață actuală pentru TokenOS AI este $ 230.09K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TOS este 999.83M, cu o ofertă totală de 999829037.335709. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 230.09K.