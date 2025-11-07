Informații privind prețul pentru Tokenize Xchange (TKX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 1.87 $ 1.87 $ 1.87 Minim 24 h $ 1.96 $ 1.96 $ 1.96 Maxim 24 h Minim 24 h $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 Maxim 24 h $ 1.96$ 1.96 $ 1.96 Maxim dintotdeauna $ 50.43$ 50.43 $ 50.43 Cel mai mic preț $ 0.111255$ 0.111255 $ 0.111255 Modificare de preț (1 oră) +0.67% Modificare de preț (1 zi) -2.17% Modificare de preț (7 zile) -7.65% Modificare de preț (7 zile) -7.65%

Prețul în timp real pentru Tokenize Xchange (TKX) este $1.9. În ultimele 24 de ore, tokenul TKX a fost tranzacționat între un minim de $ 1.87 și un maxim de $ 1.96, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TKX este $ 50.43, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.111255.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TKX s-a modificat cu +0.67% în decursul ultimei ore, cu -2.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tokenize Xchange (TKX)

Capitalizare de piață $ 151.23M$ 151.23M $ 151.23M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 189.05M$ 189.05M $ 189.05M Ofertă află în circulație 80.00M 80.00M 80.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Tokenize Xchange este $ 151.23M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TKX este 80.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 189.05M.