Informații privind prețul pentru Todin (TDN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00443116$ 0.00443116 $ 0.00443116 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +5.27% Modificare de preț (1 zi) +8.83% Modificare de preț (7 zile) +1.73% Modificare de preț (7 zile) +1.73%

Prețul în timp real pentru Todin (TDN) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TDN a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TDN este $ 0.00443116, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TDN s-a modificat cu +5.27% în decursul ultimei ore, cu +8.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.73% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Todin (TDN)

Capitalizare de piață $ 135.88K$ 135.88K $ 135.88K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 745.77K$ 745.77K $ 745.77K Ofertă află în circulație 146.17M 146.17M 146.17M Ofertă totală 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871 802,285,308.8540871

Capitalizarea de piață actuală pentru Todin este $ 135.88K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TDN este 146.17M, cu o ofertă totală de 802285308.8540871. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 745.77K.