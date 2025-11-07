Informații privind prețul pentru ToadzStrategy (TOADSTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00603401$ 0.00603401 $ 0.00603401 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.45% Modificare de preț (1 zi) -1.51% Modificare de preț (7 zile) -17.52% Modificare de preț (7 zile) -17.52%

Prețul în timp real pentru ToadzStrategy (TOADSTR) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TOADSTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TOADSTR este $ 0.00603401, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TOADSTR s-a modificat cu +0.45% în decursul ultimei ore, cu -1.51% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.52% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ToadzStrategy (TOADSTR)

Capitalizare de piață $ 517.60K$ 517.60K $ 517.60K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 517.60K$ 517.60K $ 517.60K Ofertă află în circulație 948.80M 948.80M 948.80M Ofertă totală 948,803,131.0283461 948,803,131.0283461 948,803,131.0283461

Capitalizarea de piață actuală pentru ToadzStrategy este $ 517.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TOADSTR este 948.80M, cu o ofertă totală de 948803131.0283461. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 517.60K.