Informații privind prețul pentru Titan Token (TNT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00146629 $ 0.00146629 $ 0.00146629 Minim 24 h $ 0.00168762 $ 0.00168762 $ 0.00168762 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00146629$ 0.00146629 $ 0.00146629 Maxim 24 h $ 0.00168762$ 0.00168762 $ 0.00168762 Maxim dintotdeauna $ 0.00371391$ 0.00371391 $ 0.00371391 Cel mai mic preț $ 0.00139214$ 0.00139214 $ 0.00139214 Modificare de preț (1 oră) +0.04% Modificare de preț (1 zi) +0.82% Modificare de preț (7 zile) +4.24% Modificare de preț (7 zile) +4.24%

Prețul în timp real pentru Titan Token (TNT) este $0.00148084. În ultimele 24 de ore, tokenul TNT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00146629 și un maxim de $ 0.00168762, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TNT este $ 0.00371391, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00139214.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TNT s-a modificat cu +0.04% în decursul ultimei ore, cu +0.82% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +4.24% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Titan Token (TNT)

Capitalizare de piață $ 148.08K$ 148.08K $ 148.08K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 148.08K$ 148.08K $ 148.08K Ofertă află în circulație 100.00M 100.00M 100.00M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Titan Token este $ 148.08K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TNT este 100.00M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 148.08K.