Informații privind prețul pentru TikTrix (TRIX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02776189 $ 0.02776189 $ 0.02776189 Minim 24 h $ 0.03381144 $ 0.03381144 $ 0.03381144 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02776189$ 0.02776189 $ 0.02776189 Maxim 24 h $ 0.03381144$ 0.03381144 $ 0.03381144 Maxim dintotdeauna $ 0.258948$ 0.258948 $ 0.258948 Cel mai mic preț $ 0.02776189$ 0.02776189 $ 0.02776189 Modificare de preț (1 oră) -0.08% Modificare de preț (1 zi) -5.59% Modificare de preț (7 zile) -55.65% Modificare de preț (7 zile) -55.65%

Prețul în timp real pentru TikTrix (TRIX) este $0.03190935. În ultimele 24 de ore, tokenul TRIX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02776189 și un maxim de $ 0.03381144, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRIX este $ 0.258948, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02776189.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRIX s-a modificat cu -0.08% în decursul ultimei ore, cu -5.59% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -55.65% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TikTrix (TRIX)

Capitalizare de piață $ 4.86M$ 4.86M $ 4.86M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 63.81M$ 63.81M $ 63.81M Ofertă află în circulație 152.36M 152.36M 152.36M Ofertă totală 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru TikTrix este $ 4.86M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TRIX este 152.36M, cu o ofertă totală de 2000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 63.81M.