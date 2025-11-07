Informații privind prețul pentru Tickeron (TICKERON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.07% Modificare de preț (1 zi) -8.84% Modificare de preț (7 zile) -26.86% Modificare de preț (7 zile) -26.86%

Prețul în timp real pentru Tickeron (TICKERON) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TICKERON a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TICKERON este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TICKERON s-a modificat cu -0.07% în decursul ultimei ore, cu -8.84% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tickeron (TICKERON)

Capitalizarea de piață actuală pentru Tickeron este $ 35.54K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TICKERON este 875.03M, cu o ofertă totală de 875027534.423395. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 35.54K.