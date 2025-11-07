Informații privind prețul pentru TheTrenches (TRENCHES) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00720189$ 0.00720189 $ 0.00720189 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.93% Modificare de preț (1 zi) +7.62% Modificare de preț (7 zile) -31.08% Modificare de preț (7 zile) -31.08%

Prețul în timp real pentru TheTrenches (TRENCHES) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TRENCHES a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TRENCHES este $ 0.00720189, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TRENCHES s-a modificat cu -1.93% în decursul ultimei ore, cu +7.62% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TheTrenches (TRENCHES)

Capitalizare de piață $ 101.48K$ 101.48K $ 101.48K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 101.48K$ 101.48K $ 101.48K Ofertă află în circulație 999.86M 999.86M 999.86M Ofertă totală 999,857,910.69315 999,857,910.69315 999,857,910.69315

Capitalizarea de piață actuală pentru TheTrenches este $ 101.48K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TRENCHES este 999.86M, cu o ofertă totală de 999857910.69315. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 101.48K.