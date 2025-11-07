Informații privind prețul pentru THE SUBSTANCE (DOSE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.0010989$ 0.0010989 $ 0.0010989 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.30% Modificare de preț (1 zi) -6.96% Modificare de preț (7 zile) -22.15% Modificare de preț (7 zile) -22.15%

Prețul în timp real pentru THE SUBSTANCE (DOSE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul DOSE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru DOSE este $ 0.0010989, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, DOSE s-a modificat cu +0.30% în decursul ultimei ore, cu -6.96% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața THE SUBSTANCE (DOSE)

Capitalizare de piață $ 55.62K$ 55.62K $ 55.62K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 55.62K$ 55.62K $ 55.62K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,996,224.349174 999,996,224.349174 999,996,224.349174

Capitalizarea de piață actuală pentru THE SUBSTANCE este $ 55.62K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru DOSE este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999996224.349174. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 55.62K.