Informații privind prețul pentru Tharwa USD (THUSD) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.993692 $ 0.993692 $ 0.993692 Minim 24 h $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.993692$ 0.993692 $ 0.993692 Maxim 24 h $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Maxim dintotdeauna $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Cel mai mic preț $ 0.873839$ 0.873839 $ 0.873839 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -0.66% Modificare de preț (7 zile) -0.58% Modificare de preț (7 zile) -0.58%

Prețul în timp real pentru Tharwa USD (THUSD) este $0.993692. În ultimele 24 de ore, tokenul THUSD a fost tranzacționat între un minim de $ 0.993692 și un maxim de $ 1.003, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru THUSD este $ 1.085, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.873839.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, THUSD s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -0.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tharwa USD (THUSD)

Capitalizare de piață $ 683.79K$ 683.79K $ 683.79K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Ofertă află în circulație 688.13K 688.13K 688.13K Ofertă totală 3,582,210.0 3,582,210.0 3,582,210.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Tharwa USD este $ 683.79K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru THUSD este 688.13K, cu o ofertă totală de 3582210.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.56M.