Informații privind prețul pentru Tetsuo Coin (TETSUO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00122367 $ 0.00122367 $ 0.00122367 Minim 24 h $ 0.0014348 $ 0.0014348 $ 0.0014348 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00122367$ 0.00122367 $ 0.00122367 Maxim 24 h $ 0.0014348$ 0.0014348 $ 0.0014348 Maxim dintotdeauna $ 0.064571$ 0.064571 $ 0.064571 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.49% Modificare de preț (1 zi) -11.15% Modificare de preț (7 zile) -45.20% Modificare de preț (7 zile) -45.20%

Prețul în timp real pentru Tetsuo Coin (TETSUO) este $0.00122824. În ultimele 24 de ore, tokenul TETSUO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00122367 și un maxim de $ 0.0014348, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TETSUO este $ 0.064571, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TETSUO s-a modificat cu -0.49% în decursul ultimei ore, cu -11.15% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -45.20% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tetsuo Coin (TETSUO)

Capitalizare de piață $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,998,271.0 999,998,271.0 999,998,271.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Tetsuo Coin este $ 1.23M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TETSUO este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999998271.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.23M.