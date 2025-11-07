Informații privind prețul pentru Tema (TEMA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.062646$ 0.062646 $ 0.062646 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.00% Modificare de preț (1 zi) +0.68% Modificare de preț (7 zile) -21.38% Modificare de preț (7 zile) -21.38%

Prețul în timp real pentru Tema (TEMA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TEMA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TEMA este $ 0.062646, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TEMA s-a modificat cu -1.00% în decursul ultimei ore, cu +0.68% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -21.38% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Tema (TEMA)

Capitalizare de piață $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 101.10K$ 101.10K $ 101.10K Ofertă află în circulație 999.95M 999.95M 999.95M Ofertă totală 999,948,895.94104 999,948,895.94104 999,948,895.94104

Capitalizarea de piață actuală pentru Tema este $ 101.10K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TEMA este 999.95M, cu o ofertă totală de 999948895.94104. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 101.10K.