Informații privind prețul pentru TeamWater (WATER) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0 Maxim 24 h $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00504707 Cel mai mic preț $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.03% Modificare de preț (1 zi) -0.95% Modificare de preț (7 zile) -3.04%

Prețul în timp real pentru TeamWater (WATER) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul WATER a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WATER este $ 0.00504707, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WATER s-a modificat cu -1.03% în decursul ultimei ore, cu -0.95% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața TeamWater (WATER)

Capitalizare de piață $ 30.66K Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 30.66K Ofertă află în circulație 999.71M Ofertă totală 999,711,912.992829

Capitalizarea de piață actuală pentru TeamWater este $ 30.66K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WATER este 999.71M, cu o ofertă totală de 999711912.992829. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 30.66K.