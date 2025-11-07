Informații privind prețul pentru Taboshi (TABOSHI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 13.03 $ 13.03 $ 13.03 Minim 24 h $ 13.88 $ 13.88 $ 13.88 Maxim 24 h Minim 24 h $ 13.03$ 13.03 $ 13.03 Maxim 24 h $ 13.88$ 13.88 $ 13.88 Maxim dintotdeauna $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 Cel mai mic preț $ 11.74$ 11.74 $ 11.74 Modificare de preț (1 oră) +0.25% Modificare de preț (1 zi) -3.88% Modificare de preț (7 zile) -9.58% Modificare de preț (7 zile) -9.58%

Prețul în timp real pentru Taboshi (TABOSHI) este $13.2. În ultimele 24 de ore, tokenul TABOSHI a fost tranzacționat între un minim de $ 13.03 și un maxim de $ 13.88, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TABOSHI este $ 47.25, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 11.74.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TABOSHI s-a modificat cu +0.25% în decursul ultimei ore, cu -3.88% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.58% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Taboshi (TABOSHI)

Capitalizare de piață $ 728.78K$ 728.78K $ 728.78K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M Ofertă află în circulație 54.96K 54.96K 54.96K Ofertă totală 185,964.0 185,964.0 185,964.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Taboshi este $ 728.78K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TABOSHI este 54.96K, cu o ofertă totală de 185964.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.47M.