Informații privind prețul pentru Taboo (TABOO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.063936$ 0.063936 $ 0.063936 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.24% Modificare de preț (1 zi) -0.92% Modificare de preț (7 zile) -11.47% Modificare de preț (7 zile) -11.47%

Prețul în timp real pentru Taboo (TABOO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul TABOO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru TABOO este $ 0.063936, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, TABOO s-a modificat cu -0.24% în decursul ultimei ore, cu -0.92% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -11.47% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Taboo (TABOO)

Capitalizare de piață $ 344.01K$ 344.01K $ 344.01K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 344.01K$ 344.01K $ 344.01K Ofertă află în circulație 9.78B 9.78B 9.78B Ofertă totală 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Taboo este $ 344.01K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru TABOO este 9.78B, cu o ofertă totală de 9782678080.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 344.01K.