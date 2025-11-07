Informații privind prețul pentru Synthswap (SYNTH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.102173 $ 0.102173 $ 0.102173 Minim 24 h $ 0.104822 $ 0.104822 $ 0.104822 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.102173$ 0.102173 $ 0.102173 Maxim 24 h $ 0.104822$ 0.104822 $ 0.104822 Maxim dintotdeauna $ 82.91$ 82.91 $ 82.91 Cel mai mic preț $ 0.093719$ 0.093719 $ 0.093719 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -2.32% Modificare de preț (7 zile) -10.34% Modificare de preț (7 zile) -10.34%

Prețul în timp real pentru Synthswap (SYNTH) este $0.102384. În ultimele 24 de ore, tokenul SYNTH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.102173 și un maxim de $ 0.104822, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SYNTH este $ 82.91, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.093719.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SYNTH s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -2.32% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Synthswap (SYNTH)

Capitalizare de piață $ 22.53K$ 22.53K $ 22.53K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 22.53K$ 22.53K $ 22.53K Ofertă află în circulație 220.10K 220.10K 220.10K Ofertă totală 220,096.0 220,096.0 220,096.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Synthswap este $ 22.53K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SYNTH este 220.10K, cu o ofertă totală de 220096.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 22.53K.