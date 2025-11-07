Informații privind prețul pentru Syncoin (SNC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 28.5 $ 28.5 $ 28.5 Minim 24 h $ 29.31 $ 29.31 $ 29.31 Maxim 24 h Minim 24 h $ 28.5$ 28.5 $ 28.5 Maxim 24 h $ 29.31$ 29.31 $ 29.31 Maxim dintotdeauna $ 31.83$ 31.83 $ 31.83 Cel mai mic preț $ 25.03$ 25.03 $ 25.03 Modificare de preț (1 oră) -0.48% Modificare de preț (1 zi) +1.26% Modificare de preț (7 zile) -2.13% Modificare de preț (7 zile) -2.13%

Prețul în timp real pentru Syncoin (SNC) este $28.99. În ultimele 24 de ore, tokenul SNC a fost tranzacționat între un minim de $ 28.5 și un maxim de $ 29.31, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SNC este $ 31.83, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 25.03.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SNC s-a modificat cu -0.48% în decursul ultimei ore, cu +1.26% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.13% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Syncoin (SNC)

Capitalizare de piață $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 46.85M$ 46.85M $ 46.85M Ofertă află în circulație 43.37K 43.37K 43.37K Ofertă totală 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Syncoin este $ 1.26M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SNC este 43.37K, cu o ofertă totală de 1618033.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 46.85M.