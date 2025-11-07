BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Swash astăzi este 0.00176831 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SWASH în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SWASH pe MEXC acum.

$0.00176831
$0.00176831$0.00176831
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 02:22:04 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Swash (SWASH) (USD)

Prețul în timp real pentru Swash (SWASH) este $0.00176831. În ultimele 24 de ore, tokenul SWASH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00176508 și un maxim de $ 0.00177432, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SWASH este $ 0.95025, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00161107.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SWASH s-a modificat cu +0.17% în decursul ultimei ore, cu -0.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Capitalizarea de piață actuală pentru Swash este $ 1.76M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SWASH este 994.96M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.77M.

Istoric de preț pentru Swash (SWASH) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru Swash la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru Swash la USD a fost $ -0.0003564050.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru Swash la USD a fost $ -0.0006369530.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru Swash la USD a fost $ -0.001484035145188056.

Ce este Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Predicție de preț pentru Swash (USD)

Ce valoare va avea Swash (SWASH) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Swash (SWASH) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Swash.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Swash!

Tokenomie pentru Swash (SWASH)

Înțelegerea tokenomică a Swash (SWASH) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SWASH!

Cât valorează Swash (SWASH) astăzi?
Prețul pe viu pentru SWASH în USD este 0.00176831 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SWASH în USD?
Prețul actual pentru SWASH la USD este $ 0.00176831. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Swash?
Capitalizarea de piață pentru SWASH este $ 1.76M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SWASH?
Ofertă aflată în circulație pentru SWASH este 994.96M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SWASH?
SWASH a obținut un preț ATH de 0.95025 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SWASH?
SWASH a avut un preț ATL de 0.00161107 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SWASH?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SWASH este -- USD.
Va crește SWASH în acest an?
SWASH ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SWASH pentru o analiză mai aprofundată.
Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

