Informații privind prețul pentru Swash (SWASH) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00176508 $ 0.00176508 $ 0.00176508 Minim 24 h $ 0.00177432 $ 0.00177432 $ 0.00177432 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00176508$ 0.00176508 $ 0.00176508 Maxim 24 h $ 0.00177432$ 0.00177432 $ 0.00177432 Maxim dintotdeauna $ 0.95025$ 0.95025 $ 0.95025 Cel mai mic preț $ 0.00161107$ 0.00161107 $ 0.00161107 Modificare de preț (1 oră) +0.17% Modificare de preț (1 zi) -0.25% Modificare de preț (7 zile) -2.86% Modificare de preț (7 zile) -2.86%

Prețul în timp real pentru Swash (SWASH) este $0.00176831. În ultimele 24 de ore, tokenul SWASH a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00176508 și un maxim de $ 0.00177432, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SWASH este $ 0.95025, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00161107.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SWASH s-a modificat cu +0.17% în decursul ultimei ore, cu -0.25% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.86% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Swash (SWASH)

Capitalizare de piață $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Ofertă află în circulație 994.96M 994.96M 994.96M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru Swash este $ 1.76M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SWASH este 994.96M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.77M.